AMLO toma con cautela supuesto video de ‘El Mencho’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este jueves al video difundido presuntamente por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y pidió a los delincuentes “portarse bien”.

Es el mismo llamado a todos los que se dedican a estas actividades ilícitas a que se porten bien, que no afecten a los demás. No hay ninguna justificación”, dijo.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente fue cuestionado por el video y aseguró que su gobierno ve con precaución este tipo de hechos porque no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad.

Vemos con precaución, de manera precavida todo esto, las mantas, los mensajes, amenazas”, dijo el mandatario luego de que el martes fuera difundido en redes sociales un video atribuido a Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos, y presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el video, el supuesto líder del CJNG acusa al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de favorecer a otra organización criminal.

El presidente sostuvo este jueves que debe haber respeto a las autoridades, no apostar por intimidarlas, mucho menos agredirlas, y pidió actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, pues no se puede permitir que se violen las leyes, la Constitución.

López Obrador dijo que es inhumano hacerle daño al prójimo, lesionar o quitarle la vida a un semejante. Aseguró que esto está prohibido y mal visto en toda la historia y es parte de los mandamientos no hacer daño.

Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más buscados. (FOROtv. archivo)

López Obrador aseguró que ya no hay corrupción en el gobierno y que ahora los jóvenes tienen oportunidades de estudio y de trabajo.

Que piensen por ellos mismos, no es vida andar de un lado para otro en la clandestinidad, escondiéndose, cuánto sufrimiento a la familia, sobre todo a las madres, que son las que sufren más. Entonces ya, vamos todos a portarnos bien”.

Añadió que no se logra nada mandando mensajes. Dijo que, si en algún tiempo se exaltaba la balandronada o el ser muy despiadado, ahora ya es mal visto esto.

Insistió en que habrá una campaña contra el consumo de drogas, explicando cómo afectan a los jóvenes.

Nada de que son muy galanes (los narcotraficantes), la ropa de marca, el cinto piteado, el texano, las alhajas, las residencias, las muchachas guapas, los carros últimos modelos. Todo eso es lujo barato, es hasta ridículo. Todo eso se va a la historia, pero al basurero de la historia, pues eso no tiene nada que ver con los valores”.

Insistió en que sólo siendo buenos se puede ser feliz.

Amenaza el CJNG con incursionar en Michoacán

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lidera Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho“, el narcotraficante más buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos, anunció este martes, mediante un video, el inicio de una potencial incursión en el occidental estado mexicano de Michoacán.

La entidad es punto estratégico para la recepción de cocaína de Sudamérica, así como para la producción de metanfetaminas y marihuana.

La organización criminal de “El Mencho”, considerado como el sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, difundió un video en el que un grupo de sicarios lanzan una amenaza contra Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, un narcotraficante que opera en el municipio de Tepalcatepec, que se ubica en los límites del estado de Michoacán y colinda con estado de Jalisco.

Información de la Fiscalía General de la República (FGR) identifica a “El Mencho” y a “El Abuelo” como dos exintegrantes del extinto cártel de Los Valencia y del Milenio, precursor en la década de los años 90 en el tráfico de las anfetaminas a Europa y Estados Unidos.

A finales de la citada década y hasta el 2002, ambos narcotraficantes operaban en Michoacán, un estado que cuenta con 270 kilómetros de litoral en la costa del Pacífico, como jefes de sicarios y traficantes de marihuana, así como encargados de custodiar la cocaína que arribaba a México a través de las costas michoacanas.

“El Mencho” logró erigirse como el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras la captura de sus exjefes del cártel de Los Valencia y del Milenio, al ser su esposa Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes de esa organización criminal michoacana.

En tanto, “El Abuelo” fue identificado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) como el personaje que en 2014 patrocinó e infiltró a un grupo civil de autodefensas que se levantaron para combatir al cártel de Los Caballeros Templarios, opositor al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde entonces, y de acuerdo a investigaciones del Gobierno de Michoacán, “El Abuelo” retomó el control de las operaciones ilícitas en Tepalcatepec, donde en 2017 ordenó a pobladores apedrear al equipo de escoltas del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien pretendía realizar una gira de trabajo.

El 27 de mayo de 2018, un grupo especial de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), utilizó dos helicópteros artillados para detener a “El Abuelo” cuando conducía una camioneta blindada en compañía de su esposa y un nieto, escoltados por un grupo de sicarios.

Aquel día los marinos lograron neutralizar a los escoltas, deteniendo a Farías Álvarez quien no opuso resistencia, pero un juez federal le otorgó la libertad tres días después, calificando de ilegal la detención, al calificar como falsa la información sobre la puesta a disposición del capo a la Fiscalía General de la República (FGR).

La disputa por la plaza y por ganar poder para sus respectivas organizaciones anticipa el choque entre grupo delictivos en Michoacán.

Con información de Presidencia de la República y EFE

AAE