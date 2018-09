AMLO, medios de comunicación y libertad de expresión, análisis en Despierta

AMLO, su relación con los medios de comunicación y el respeto a la libertad de expresión, análisis de Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón y Hernán Gómez en la mesa de Despierta con Loret. Puedes ver el debate en este video:

Inicialmente, en la mesa de análisis, Hernán Gómez planteó que ha habido un déficit en el periodismo por su cercanía con el poder y una visión muy centrada en la Ciudad de México, por eso “nadie vio lo que iba a venir”, en referencia al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Calificó a esos medios cercanos al poder de “comentocracia” y dijo que fueron incapaces de ver lo que sucedía en la elección y por eso aplicaron narrativas para desprestigiar a AMLO, “las palabras que utilizaban, las expresiones y analogías eran casi idénticas”.

-¿Hubo complot?, preguntó Carlos Loret de Mola.

“No, bueno, todos sabemos el tipo de prensa mayoritaria que hay en México, financiada especialmente con el dinero público”, dijo Hernán Gómez.

El periodista Rafael Pérez Gay intervino y señaló a Hernán Gómez que le asombra la generalización que hace de la prensa. Argumentó que durante mucho tiempo la prensa mexicana ha ganado una libertad crítica y que la libertad de expresión no es algo que otorgue el poder, sino un logro que los propios medios de comunicación han alcanzado.

Pérez Gay explicó que, durante la campaña y desde mucho tiempo atrás, López Obrador ha sido especialmente sensible a la crítica y se vio cuando el ahora presidente electo denunció un cerco informativo y se refirió de un modo despectivo a la “prensa fifí”.

Esa relación entre el presidente y la prensa tendrá tensiones en el futuro sin duda alguna”, indicó Pérez Gay.

Agregó que, ante el anuncio de una nueva política pública para gastar en medios, toca que el equipo de AMLO aclare a quienes serán “bendecidos con ese dinero”.

Héctor de Mauleón consideró que el cambio que se avecina acabará afectando a los medios de manera decisiva y dijo que no sabe cómo será la relación de López Obrador con la prensa, pero sí se puede ver al pasado y ver cómo ha sido del 2006 para acá.

Recordó que hubo listas de periodistas traidores y calificativos de “prensa alcahueta de la derecha” en 2007. Después, en 2012, recordó que AMLO habló de una “prensa alquilada” y una “prensa deshonesta”. Señaló que los adjetivos crecían conforme avanzaba la campaña y AMLO llegó a comparar al periódico ‘Reforma’ con Joseph Goebbels, discípulo de Adolfo Hitler.

Héctor de Mauleón también señaló que AMLO calificó a ‘El Universal’ de “prensa inmunda” y lo de “prensa fifí” es la muletilla de uso común en los últimos años. Destacó que los ataques contra Jesús Silva Herzog, Enrique Krauze, Raymundo Riva Palacio y Peep Cárdenas.

Es una actitud consistente a lo largo de 12 años” y esto indica “que es una persona con tendencia marcada a la intolerancia”.

Carlos Loret recordó que, durante una entrevista en la mesa de Despierta, Jesús Ramírez dijo que las cosas serán diferentes y Hernán Gómez respondió que, aunque los medios critiquen al poder, su propio papel es criticable.

Señaló que no hay que exagerar las cosas ni sacarlas de contexto porque no recuerda a AMLO, como jefe de Gobierno de la CDMX, diciendo “prensa inmunda” o “prensa fifí” y consideró que, en general, fue una relación de bastante apertura con los medios. Admitió que López Obrador tiene dificultad para procesar la crítica, pero no se vieron actos de censura cuando gobernó la Ciudad de México

Rafael Pérez Gay agregó que AMLO “ha sido especialmente sensible a la crítica” y que cuando fue jefe de Gobierno de la CDMX “tuvo encontronazos muy serios” con los medios. Recordó que López Obrador sacaba el periódico ‘La Crónica’ y decía “éstos son los que critican nuestro trabajo”. Consideró que AMLO siempre ha tenido tensión con la prensa que no opina o piensa como él.

Héctor de Mauleón insistió en que es inaceptable que un líder social emita esas expresiones contra la prensa y criticar algo absurdo como que lo hayan puesto tres puntos abajo en una encuesta. Admitió que no se puede defender el derroche del Gobierno en los medios, pero recordó que nadie ha sido tan criticado como Enrique Peña Nieto o Vicente Fox.

Considero que el problema de la relación entre la prensa y el poder comenzó cuando Lázaro Cárdenas creo una bolsa de dinero para dar a la prensa y que le dejaran de pegar por la expropiación petrolera, cuando se les ocurrió sacar un boletín para extender una voz oficial en la prensa que el país ha arrastrado durante 80 años.

Con información de Despierta con Loret

