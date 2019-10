AMLO: Nadie fue expuesto y hubo buen comportamiento en marcha del 2 de Octubre

El presidente de México, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), aseguró que hubo un buen comportamiento en la manifestación para conmemorar el 2 de Octubre de 1968.

Quiero agradecer a los ciudadanos por el buen comportamiento del día de ayer en la manifestación para no olvidar la represión del 2 de octubre del 68, agradecerles a los ciudadanos porque ayudaron mucho para evitar la violencia”, expresó Lopez Obrador durante su conferencia de prensa matuitina.

Tras agradecerle a la ciudadanía su ayuda para evitar la violencia, AMLO aseguró que fueron pocos los actos de violencia que se registraron durante la marcha.

Hubieron desde luego algunos hechos, pero no como la vez pasada, nos ayudó mucho la gente, los ciudadanos, les mandamos un abrazo afectuoso”, señaló el mandatario mexicano.

López Obrador negó que se haya expuesto a los funcionarios que formaron el “cinturón de paz“ para evitar destrozos durante la marcha.

No se expuso a los trabajadores porque nadie iba a responder a una provocación”, aseguró el gobernante.

AMLO pidió a los periodistas revisar las cifras de lo ocurrido durante las marchas anteriores para conmemorar el 2 de octubre.

¿Porqué no se revisan que pasó el año pasado y los otros años?, si nos guiamos por lo que opinen nuestros adversarios en particular los conservadores pues no va a gustar nada… ¿Si esos ciudadanos de blanco fuesen granaderos que dirían? Yo celebro que se vayan brincando todos los obstáculos que tenemos que brincar”, expresó López Obrador.