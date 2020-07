AMLO manifiesta interés en recuperar el dinero del caso Emilio Lozoya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó este martes su interés en recuperar el dinero de contratos irregulares que se investigan con la detención y extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Nosotros queremos recuperar dinero, por ejemplo si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante, se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso tiene que devolverse al erario, por eso yo no veo mal el procedimiento (de testigo protegido), que no se aplicaba en México, aunque existe, creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco, ya ven que había la diferencia, no se tocaba a la delincuencia de cuello blanco, eran como los hijos predilectos del régimen y sí, y no a todos, los delincuentes comunes”, señaló.