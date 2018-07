López Obrador llega a Palacio Nacional para reunión con Peña Nieto

Poco antes de las 11 de la mañana de este martes, el candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó a las instalaciones del Palacio Nacional para reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

En la reunión, el presidente de México, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador hablarán de la transición del poder.

Andrés Manuel López Obrador dijo durante su campaña presidencial que de ganar la elección pediría hablar con el presidente Peña Nieto, lo que se concretó durante una llamada telefónica que tuvieron durante la noche del 1 de julio.

Poco antes de las 11 de la mañana de este martes, el candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegó a las instalaciones del Palacio Nacional para reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. (Rodrigo Muñoz)

López Obrador había anticipado que durante la reunión con Peña Nieto trataría el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Al llegar a Palacio Nacional, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador lo esperaban en la plancha del Zócalo capitalino. Mientras el candidato a la Presidencia de la República trataba de arribar una ciudadana se acercó para hacerle una serie de peticiones.

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la contienda electoral por la Presidencia de la República, indicó que no hará uso de guardaespaldas, ya que los ciudadanos lo cuidarán.

Eso significa que los ciudadanos me van a cuidar y me van a proteger y que los medios van a actuar con orden para que de esta manera no esté yo rodeado de guardaespaldas”, afirmó.