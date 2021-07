AMLO llama a vacunarse contra COVID-19 ante nueva ola que afecta a jóvenes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes 13 de julio de 2021 en la necesidad de vacunarse contra COVID-19, ante la nueva ola que está afectando principalmente a los jóvenes.

Te recomendamos: Vacunación COVID-19 logra reducir casos graves y muertes en México, destaca López-Gatell

“Es muy importante insistir en la vacunación porque es la mejor manera de protegernos; está comprobado, por eso a los adultos mayores que se quedaron sin la vacuna por alguna razón los llamamos a que asistan a los centros de vacunación porque de esa manera nos protegemos, se salvan vida”, dijo en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Añadió que ahora que hay esta incipiente, pero nueva ola de contagios de COVID-19 hay menos hospitalizaciones y fallecimientos porque se está avanzando en la vacunación.

El presidente agregó que los contagios se están presentando más en jóvenes y pidió a éstos protegerse y cuidarse. Recomendó nuevamente asistir a vacunarse.

“No estemos pensándolo mucho”, dijo y subrayó que hay que ver los resultados de que si se tiene la vacuna hay menos posibilidad de contagios y de que la enfermedad se agrave.

Aclaró que al principio no se sabía qué efectos iba a tener la vacuna, si iba a servir o no, si tendría reacciones, pero ahora ya se está viendo que no afecta y protege.

Con información de Presidencia de México

AAE