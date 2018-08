AMLO llama a participar en consulta sobre nuevo aeropuerto

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador convocó a la ciudadanía a participar en la consulta pública que se realizará para definir la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Afirmó que él se mantendrá imparcial en este tema:

Este es una primera llamada, más bien una primera convocatoria a todas, a todos ustedes para participar en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Es un asunto de todos porque tiene que ver con el presupuesto que es dinero de todo el pueblo. En el caso del gobierno que yo voy a representar, desde ahora he definido que vamos a actuar con imparcialidad, no vamos nosotros a inclinar la balanza, porque si yo tomo una postura por lo que represento voy a influir, no debo de hacerlo. Creo que tiene que ser una decisión no política, una decisión técnica, una decisión de todos los mexicanos. El meollo del asunto es que estemos informados. Se tenga una respuesta lo mejor posible, la menos mala, porque desgraciadamente así están las cosas”, dijo.