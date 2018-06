En cierre en el Azteca, AMLO llama a impulsar una transformación pacífica

Con un llamado a impulsar una trasformación pacífica y ordenada, pero profunda en el país, concluyó su campaña nacional Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia, en el Estadio Azteca.

El AMLOfest, como le denominaron al evento, contó con música en vivo de las 17:00 horas hasta la llegada del candidato, a las 20:30 horas, quien estuvo acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, los dirigentes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), así como de Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo presentó ante la multitud.

Con este acto festivo, dijo López Obrador, llega al final de la campaña, cuando hay alegría contagiosa y vibrante por la posibilidad de convertir en realidad el sueño de muchos mexicanos que, a lo largo de la historia, han luchado por las libertades, y la justicia.

De ganar la elección de este domingo, se comprometió a respetar las instituciones nacionales.

López Obrador aseguró que actuaría con eficacia para combatir la delincuencia organizada, sin violar los derechos humanos, asumiendo personalmente la coordinación del Gabinete de Seguridad.

Cerró con un llamado a no confiarse, a salir a votar este domingo y a cuidar las casillas.

Vamos a ganar, pero nuestro triunfo debe ser contundente… Buscaremos la unidad hasta donde se pueda, pero no apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único. Estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura… No les voy a fallar. Soy un hombre de convicción y principios. Mi honestidad no tiene precio. Y tengo una ambición legítima, quiero ser un buen presidente”, aseveró.