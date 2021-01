AMLO llama campesinos a sumarse a programa ‘Sembrando Vida’

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los campesinos a sumarse al programa “Sembrando vida”, en Petatlán, Guerrero.

Especialmente en Guerrero donde, dijo este sábado desde Petatlán en la Costa Grande, se vive una pobreza que duele, y donde pobladores se han visto orillados a sembrar marihuana y amapola.

Reveló que aquí en Guerrero el apoyo para cambiar cultivos ilícitos por coco, mango, entre muchos otros, es ilimitado.

“Me duele decirlo, es de los estados con más desnutrición por no usar la palabra hambre, hay que buscar opciones, que el campesino, el productor siembre para producir alimentos, para producir vida, no se vea obligado a la siembra de enervantes, de droga, por eso aquí en Guerrero no hay límite, para decirlo con más claridad, en cuanto a la aplicación del programa “sembrando vida”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: