AMLO llama a reactivar el campo mexicano para evitar escasez de alimentos

En Boca del Río, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a reactivar el campo mexicano, a producir más, especialmente los alimentos básicos como el maíz, frijol y arroz, para que no falte lo más elemental entre los campesinos del país que menos tienen.

En el World Trade Center ante más de tres mil agrónomos, técnicos, extensionistas, especialistas y promotores provenientes de las secretarías del bienestar, de Agricultura, de los programas “ Sembrando vida “, entre otros detalló la campaña “ jornadas para la producción de autoconsumo “ que busca desplegar a nivel nacional acercando la asesoría técnica, los insumos necesarios, como fertilizantes gratuitos, y manteniendo los precios de garantía para básicos como el frijol y el arroz.

Confirmó que el programa de entrega gratuita de fertilizantes en el sureste del país se va a ampliar a Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

Se busca aumentar especialmente la producción de granos básicos para frenar el aumento de precios del maíz, la tortilla, el frijol el aceite, entre otros.

Una meta es producir 50 mil toneladas adicionales de frijol, producir abonos orgánicos, un millón y medio de toneladas de fertilizantes sólidos, y 36 millones de fertilizantes líquidos.

La idea va más allá, según explicó el presidente, no se trata solamente de aumentar la producción agrícola, sino de recuperar la idea ancestral del campo mexicano, en la que las familias pueden tener además animales de granja que mejoren su nivel de alimentación para el autoconsumo.

“Es la gallina, es el puerquito, es la economía campesina, me quito el sombrero para estos productores del campo en todo México, es así, entonces, lo que tenemos que hacer es decirles, vamos adelante, en qué ayudamos, no vamos a quitar el precio de garantía, que vamos a mantener, el maíz, frijol en leche, en los básicos, pero no sólo es eso tenemos por ejemplo que pensar en cómo ayudamos ampliando el programa de fertilizantes, buscando también el equilibrio de fertilizante orgánico”, agregó.