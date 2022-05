AMLO llama a la unidad magisterial en el Día del Maestro

En el esplendoroso edificio que aún es la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Centro Histórico, el domingo 15 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la unidad magisterial, al compartir un desayuno con docentes en su día.

En este acto con poco más de 200 invitados que rodeaban mesas circulares ubicadas en uno de los patios de este inmueble, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, confirmó que se aplicará al magisterio un incremento salarial para mejorar sus condiciones laborales.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, agradeció al presidente el haber dado prioridad al gremio en el proceso de vacunación ante la pandemia de COVID-19, el impulsar al maestro como una figura digna de respeto en la sociedad, el haber logrado la basificación de más de medio millón de docentes.

El dirigente sindical llamó al presidente a que se revise el sistema de pensiones que se aplica a los docentes que ingresan después del 2007 según la Reforma que ese año se realizó a la Ley del ISSSTE.

“Mañana se va a hacer un anuncio en la conferencia, lo va a ser precisamente el secretario de Hacienda que aquí nos acompaña, se trata de destinar más recursos para apoyar a maestras y maestros, y hablando en términos educativos nos queda tarea lo que planteó aquí el maestro Cepeda, lo de las pensiones en vez de que sean individuales que sean como antes que vayan a un fondo y que el Estado responda de esas pensiones, y que no se pongan en riesgo bajo ninguna circunstancia, eso nos queda de tarea; y también lo de las UMAS que vayan incrementándose año con año para que no se queden rezagados en relación al Seguro Social”, mencionó López Obrador.

El presidente encomendó a los docentes del país el forjar en los alumnos un espíritu con valores, de buenos seres humanos, de buenos mexicanos humanos y recalcó el papel del maestro como forjador de buenos mexicanos.

“Hay que poner en correspondencia a los nuevos tiempos, los contenidos de los libros de texto, ya no estamos en el periodo, no queremos ya estar en ese periodo llamado neoliberal, o neo porfirista, ahora queremos una formación orientada al humanismo, que nada humano nos sea extraño, no queremos inventores de bombas atómicas, no, queremos creadores de fraternidad, queremos maestros que enseñen a alumnos que van a hacer buenos ciudadanos, que van a ser fraternos, que van a practicar el amor al prójimo, porque lo que buscamos en la Cuarta Transformación es una sociedad mejor, ahora sociedad más justa, más humana, más fraternal”, afirmó López Obrador.