AMLO llama a cumplir con tratado de agua con EEUU

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió cumplir con el pago del tratado de agua con Estados Unidos.

El acto se realizó en ausencia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con quien, dijo el presidente, existen diferencias por el pago de agua que el estado debe realizar a Estados Unidos en cumplimiento de un convenio bilateral. El jefe del Ejecutivo advirtió que de no cumplirse con este pago podría haber repercusiones para el país.

“Si no lo hacemos, damos pie a que se incumpla con el convenio y se pueda dar motivo a que se revise el convenio, y eso puede perjudicarnos, y algo peor, a que se tomen medidas unilaterales que afecten a México con la excusa de que no estamos cumpliendo con el convenio , qué se decida cómo en un tiempo se había propuesto, crear aranceles, es decir, impuestos a las mercancías que nosotros vendemos, exportamos a Estados Unidos, o cualquier otra medida que afecte a nuestro país”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enfatizó que los estados del norte del país que también participan de este convenio ya entregaron el agua pactada a Estados Unidos, y sólo resta de hacerlo Chihuahua, donde, consideró, se están anteponiendo los intereses de un grupo en los intereses de la nación.

El presidente encabezó en Ciudad Juárez, Chihuahua, la puesta en marcha de las mejoras que se realizaron a la colonia Tierra Nueva, como parte del programa para cambiar las condiciones de zonas fronterizas que no cuentan con los servicios indispensables.

En la zona se invirtieron 141 millones de pesos para crear un jardín vecinal, mejorar las avenidas, crear un centro de salud urbano, un polideportivo y un centro comunitario.

Desde este punto fronterizo, el presidente agradeció a los mexicanos que desde el otro lado, desde Estados Unidos, envían a sus familias recursos que ayudan a todo el país.

En un evento en el que se guardó la sana distancia, pero en el que en el exterior había alrededor de 300 personas que escuchaban a través de las bocinas, el presidente se refirió a quienes se inconforman contra las acciones de su gobierno, por ejemplo, quienes se han apostado con ese fin en el centro de la Ciudad de México.

“Si no los tuviese yo allá en el Zócalo protestando todos los días, y ojalá y se queden más tiempo, me sentiría yo mal si no protestaran los conservadores, porque entonces significaría de que no están cambiando las cosas, todos ellos están ahora inconformes, pues bendita oposición, porque esto, al mismo tiempo, significa que vamos caminando, que vamos hacia adelante, que vamos a la trasformación de México”, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.