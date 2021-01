AMLO llama a ciudadanía ayudar para disminuir violencia en México

En Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró instalaciones de la Guardia Nacional, ahí realizó un llamado a la ciudadanía para que apoye para disminuir la violencia en México.

Durante su discurso, el presidente López Obrador dijo que no será suficiente con el despliegue de la Guardia Nacional para lograr la paz en el país.

Explicó que en esa tarea deben participar todos los ciudadanos para prevenir las causas de la violencia.

Aseguró que la prioridad es atender a los jóvenes para alejarlos de la delincuencia.

“Hay algo que es la esencia de todo, el sostén de lo que hacemos, la base principal de nuestras acciones, el que se atienda al pueblo y a los jóvenes porque no podemos solo con la Guardia Nacional, como lo mencionó Rosa Icela, se requiere atender las causas que originan la violencia, hay que procurar que no continúe la desintegración de las familias, hay que procurar de que no falte el trabajo, sobre todo a los jóvenes, hay que procurar de que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio, atender a los jóvenes”, dijo López Obrador.