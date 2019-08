Con ‘Ley Garrote’ se van a eliminar chantajes y extorsiones, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que con ‘Ley Garrote’ en Tabasco, que entra en vigor este 1 de agosto, se van a eliminar los chantajes y extorsiones a empresas públicas o privadas por grupos que proliferaron supuestamente como sindicatos.

Es necesario que haya orden porque había una situación de anarquía y de corrupción y extorsiones y eso no se puede permitir. No es la lucha por una causa justa, es un modus operandi, es chantajear para obtener recursos, dinero. Porque proliferaron grupos supuestamente sindicatos que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar, hago un llamado a mis paisanos para que no se permitan esas cosas y todos nos portemos bien, esa es no la consigna sino esa es la premisa. A portarnos bien todos”.

Insistió en que no se va a permitir la corrupción ‘arriba’ pero tampoco en los estados y en los municipios, sino que se limpiará el gobierno de corrupción de arriba abajo.

“Esto aplica para autoridades, pero también para ciudadanos, para todos, ya no va a haber tolerancia, no se puede permitir que hay impunidad para nadie ni autoridades ni ciudadanos, se termina la prepotencia, el influyentísmo, que todos ayudemos para vivir en un autentico, verdadero Estado de Derecho, no chueco o de cohecho, pero todos tenemos que ayudar”.

Y reiteró que espera que en el caso de Tabasco y otros estados no haya extorsiones, y los dirigentes que actúan de esa manera, entiendan que ya no se puede estar pidiendo moches, chantajeando o extorsionando, “eso no está bien visto, eso no se va a aplaudir, no se va a permitir”.

AMLO enviará cartas a gobernadores como lo hacía Madero

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en las próximas elecciones en México, enviará cartas a los gobernadores para pedirles que se respete el voto, igual que lo hacía el presidente Francisco I. Madero.

Se me pasó, cometí el error de no mandarles, como lo hacía el presidente Madero, cartas a los gobernadores pidiéndoles de que se respetara el voto, de que no intervinieran en las elecciones y se garantizará que los ciudadanos votaran libremente, se me pasó. lo voy a hacer en el futuro, cada vez que haya una elección, así lo hacía e presidente Madero, el apóstol de la democracia”.

López Obrador afirmó que hasta ahora, Madero es el único que ha hecho este acto y no tenía preferencia por nadie.

Les decía con todo respeto: Les pido que se cuide para que el voto sea respetado, gane quien gane, no tengo preferencia por nadie, la preferencia es por la democracia”, concluyó.

