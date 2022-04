Ley Eléctrica no viola ningún tratado: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no viola ningún tratado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su respaldo al nuevo modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre la Reforma Eléctrica.

Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

Tras el debate, Salazar expresó su preocupación por la decisión y afirmó que esto abrirá la puerta “a litigios sin fin”, lo que generará incertidumbre obstruyendo la inversión.

Agregó que estas medidas pueden tener impactos en la competitividad de América del Norte y por ello esperan que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones del país bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Al respecto, López Obrador dijo que aunque pueden discrepar, si hay reacciones de tipo jurídico “nosotros pues también haríamos lo propio porque somos un país independiente y libre”.

Destacó que sigue existiendo buena relación con el embajador, por lo que seguirán siendo respetuosos con él y con el gobierno estadounidense.

Agregó que la realidad política que existe ahora en México es muy diferente que la que se vive en Estados Unidos, en donde las empresas particulares tienen una gran influencia en las decisiones que toman los servidores públicos.

Destacó que con los cambios a las leyes se está poniendo orden, y aseguró que no hubo “presiones” hacia la Suprema Corte para avalar la Ley de la Industria Eléctrica.

“No, ya no es el tiempo de antes. Si fuese como antes (…) hubiesen votado por unanimidad. No, ahora hay libertades. Claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros que en vez de representar a los mexicanos representan los intereses empresariales, son ultraconservadores”, aseguró.