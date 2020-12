Le metieron un ‘gol’ a Pemex con los contratos de mi prima, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que a Pemex le metieron un gol con los contratos otorgados a la empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olan, prima del mandatario.

Te recomendamos: Pemex suspende contratos a empresa de prima del presidente López Obrador

López Obrador se refirió a los contratos otorgados a su prima Felipa Obrador y explicó que el año pasado lo vio el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y éste le dijo que había un posible conflicto de intereses por lo que él (López Obrador) dio la instrucción de que no se entregaran dichos contratos.

“Al parecer no se otorgaron esos contratos, pero luego, como mi prima tiene una empresa, viene contratando con Pemex de tiempo atrás, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se entregan contratos a varias empresas, entre ellas, a la de mi prima”, explicó.

El presidente agregó que en Pemex no se dieron cuenta de esto o hubo omisión y se entregaron los contratos.

Reiteró que cuando el director de Pemex le informó sobre los contratos, él le pidió actuar de conformidad con la ley. Añadió que aunque se trate de familiares no va haber corrupción, influyentismo ni nada que afecte la transformación de México.

“¿Le metieron un gol?”, preguntó la reportera durante la mañanera en Palacio Nacional.

“A Pemex. En el sentido que debieron cuidar eso. Afortunadamente tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean respondo de que no, y eso me da tranquilidad de conciencia, no soy corrupto, ese es el problema de mis adversarios que le pueden buscar y buscar”, respondió el presidente.

Agregó que no le interesa el dinero porque es “como ellos, tienen la deformación o el gusto de vivir en residencias y de tener departamentos en el extranjero, su Dios es el dinero, entonces yo no tengo esos gustos, nunca me ha interesado el dinero”.

Con información de Presidencia de la República

AAE/JLR