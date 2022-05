AMLO lamenta violencia por elecciones en Colombia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó la violencia en la campaña electoral de Colombia, donde han muerto casi 30 personas en circunstancias relacionadas con las elecciones, incluyendo las presidenciales.

Te recomendamos: Candidato presidencial de Colombia denuncia presuntas amenazas de muerte

El mandatario mexicano se refirió a las elecciones nacionales en Colombia, donde en 14 meses han ocurrido 179 hechos violentos con 222 víctimas, de las que 29 fueron mortales, según reveló este lunes la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

El informe reveló que marzo fue el “peor mes” con tres asesinatos y un desplazamiento forzado causado presuntamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de amenazas contra candidatos, como la aspirante a vicepresidenta por la coalición de izquierda Pacto Histórico, Francia Márquez.

“En el caso de las elecciones, que amenazan, es básicamente para intimidar, para que la gente no participe. Porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan ‘acarreados’ (manipulados) pueden triunfar los corruptos”, dijo López Obrador sin referirse a un hecho concreto.