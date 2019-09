Mireles, dispuesto a informarse sobre cómo respetar a las mujeres, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que José Manuel Mireles, exlíder de las Autodefensas y actual subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, está dispuesto a “recibir información sobre cómo todos debemos de respetar a las mujeres, hacer a un lado el machismo”.

Durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado acerca que la petición hecha por senadores para que Mireles renuncie a su cargo tras expresiones misóginas, el presidente dijo que ya pidió al exlíder de las Autodefensas que ofreciera una disculpa.

El jefe del Ejecutivo federal puntualizó que es partidario de la readaptación y del perdón.

No creo que los seres humanos no cometamos errores, todos los seres humanos cometemos errores, no somos perfectos, la perfección tiene que ver con la naturaleza o con el Creador, pero los seres humanos, todos, cometemos errores”.