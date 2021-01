AMLO invita a los mexicanos a ejercitarse para hacer frente al COVID

A través de un video que subió a sus redes sociales, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, invitó a los mexicanos a practicar algún deporte para fortalecer las defensas del cuerpo y así hacer frente al COVID-19, además dijo que hay tiempo para todo y más para hacer deporte.

Así mismo, AMLO aseguró que el ejercicio físico es fundamental y sirve como medida preventiva.

Recomendó que antes de hacer cualquier deporte se hagan ejercicios de estiramiento para evitar desgarres en los músculos, así como, calentar.

“Y luego lo que estoy haciendo ahora, que es una calentada de brazo, ya a mi edad sí se me ve el golpe, sóplale, ya no le llega uno, pero es importantísimo calentar el brazo, no tirar sin calentar el brazo, si no se afecta uno el hombro, el codo, lo primero es calentar”.