AMLO invita al ‘gran desfile’ por la Revolución del 20 de noviembre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), invitó hoy al desfile militar el sábado 20 de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

Te recomendamos: Realizan ensayo general para desfile de la Revolución Mexicana

Acotó que se escenificarán a caballo las fuerzas revolucionarias, como zapatistas, villistas, carrancistas.

“Nos va a recordar mucho lo que fue ese gran movimiento transformador que permitió que se llevara en México un gobierno, se inaugurará la etapa de gobiernos con el propósito de hacer justicia social porque eso no existía en el porfiriato, no se hablaba de justicia social, no existía eso”.