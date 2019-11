AMLO invita a disfrutar el desfile del 20 de Noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a disfrutar del desfile conmemorativo del 109 Aniversario de la Revolución Mexicana que iniciará en el Zócalo capitalino.

Mañana vamos a recordar con orgullo el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, una gesta inolvidable. Les invito a participar en el desfile conmemorativo. pic.twitter.com/ClJfdmvNry — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 19, 2019

En Palacio Nacional grabó un video en el que aparece junto a óleos y fotografías de los protagonistas de la primera revolución social del siglo 20.

De Francisco I. Madero, quien bajo el lema de sufragio efectivo no reelección convocó a derrocar al presidente Porfirio Díaz.

Hasta el general Lázaro Cárdenas, a quien el presidente López Obrador llama el consumador del movimiento revolucionario.

Informa que el desfile conmemorativo iniciará en el Zócalo y concluirá en el campo militar Campo Marte.

Se escenificarán épocas revolucionarias y participarán más de 2 mil 500 caballos y la locomotora Petra que ya está en la Plaza de la Constitución.

“De modo que vamos a conmemorar la revolución desde los precursores, los liberales de la convención de San Luis Potosí, los Flores Magón, los periodistas independientes, el maderismo, el carrancismo, el villismo, el zapatismo y el cardenismo y lo vamos hacer de manera muy auténtica, ¿cómo se hizo la revolución? Se hizo a caballo y se hizo y en ferrocarril”, señaló López Obrador.

Explica por qué su gobierno retoma la tradición del desfile del 20 de noviembre.

“Vamos a recordar nuestra historia, no podemos hablar de una cuarta transformación si no sabemos que ha habido tres, repito, la independencia, la reforma y la revolución, y la revolución mexicana fue todo un acontecimiento no solo en México, en el mundo, es la primera revolución social del siglo 20”, destacó López Obrador.

El video se difundió en las redes sociales del presidente.

Con información de Juan Sebastián Solís.

LLH