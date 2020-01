AMLO pide investigar si militares apagaron cámaras en liberación de Ovidio Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles investigar si militares apagaron cámaras en la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo.

“Vamos a solicitar a la Secretaría de la Defensa que nos informe sobre cómo va la situación sobre este caso y si tienen la información que están solicitando”, dijo López Obrador en rueda de prensa luego de que el periódico 24 Horas hiciera una solicitud de transparencia para que se hicieran públicas esas imágenes.

De acuerdo con el medio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió: “De conformidad en los preceptos legales citados en los considerandos de la presente resolución, declara formalmente la inexistencia de la información requerida en la solicitud”.

El pasado 30 de octubre, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, presentó en conferencia de prensa un vídeo grabado por el Ejército mexicano durante la captura de Ovidio Guzmán en un domicilio de Culiacán, Sinaloa, pero ninguno sobre su posterior liberación y la retirada de los soldados.

Las imágenes mostraban cómo el hijo del Chapo, buscado en Estados Unidos por narcotráfico, era sorprendido en el domicilio, arrestado y obligado a llamar por teléfono para pedir que los sicarios del Cártel de Sinaloa cesaran los ataques que hicieron en varios puntos de la ciudad como respuesta a su detención.

“Ya paren todo oiga, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo. Dígales que se retiren. Pero ya dígales, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadre por favor!”, se escucha decir a Ovidio en un video.

Sin embargo, el intenso sitio de varias horas que aplicaron los narcotraficantes contra agentes policiales y civiles dentro y en las afueras de Culiacán obligó al Gobierno de México a poner en libertad al hijo del Chapo.

En días posteriores, López Obrador, quien no canceló su gira en el estado de Oaxaca a pesar del caos en Culiacán, defendió la decisión de liberar a Ovidio Guzmán para evitar una “masacre”.

De acuerdo con el resumen de afectaciones oficial, hubo 8 muertos (1 civil, 1 miembro de la Guardia Nacional, 1 interno de un penal y 5 agresores), además de 19 heridos.

El año pasado, El Chapo, considerado el mayor narcotraficante de México, fue condenado a cadena perpetua por un jurado de Nueva York que lo declaró culpable de 10 cargos, incluida la participación en una empresa criminal continuada y tráfico de drogas, entre otros.

Con información de Efe.

FJMM