AMLO no tiene información sobre supuesta investigación en EU a Peña Nieto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes no tener información acerca de una nota publicada por El Universal, en la que se afirma que el expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de la empresa de fertilizantes Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015.

No tengo información, no he visto la nota, pero la voy a revisar el día de hoy”, dijo el jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.