AMLO: Inteligencia Financiera de Hacienda investiga a empresas que obtengan contratos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga a las empresas que obtienen contratos y ganan licitaciones del gobierno federal.

En conferencia de prensa, apuntó que se busca aclarar si están o no, acusadas de malos manejos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, comentó: “Estamos revisando, se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera, a ver quiénes son, de dónde vienen, si se trata de empresas extranjeras; si están acusadas de malos manejos, no, y todavía después de entregarles los contratos estoy hablando con ellos para pedirles que se porten bien, no es leerles la cartilla, es decirles ‘no se confundan, no es lo mismo’, es nada más expresarles que México no es tierra de conquista, que vámonos a México porque allá podemos hacer jugosos negocios, y podemos saquear, hay manga ancha, eso se terminó”.

Señaló que en 2019 su gobierno logró ahorros por cerca de 200 mil millones de pesos gracias a que las compras de insumos se realizan de forma centralizada a través de la Oficialía Mayor de Hacienda, por volumen, lo que reduce costos, y por acciones de combate a la corrupción.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:, destacó: “Nada de que el gobierno compra productos chatarra y caros, porque hay moche, porque hay soborno, ya no hay 10%, bueno, ni siquiera era ya el 10 por ciento, se pasaban, era mucho más, eso también es importante decirlo, ya no hay ‘moche’, el 10 por ciento, te doy este contrato, pero te mochas, ya no, a ver que nos digan, el que venga aquí y diga tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio, y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones, que nos ayuden para que no haya moches, para que se acaben los sobornos”.

Advirtió que los funcionarios de su gobierno que utilicen recursos públicos con fines electorales, además de ser destituidos, serán denunciados, ello ante la investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública al coordinador de programas sociales del bienestar, Gabriel García Hernández.

Hay que primero probar porque lo dijimos hace unos días, hay mucha politiquería, entonces, hay que ser serios, si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato, si esto se constata, la misma Secretaría de la Función Pública se procede de inmediato, pero no solo se le despide, se presenta denuncia a la Fiscalía, ya existe la Fiscalía anticorrupción, y existe la Fiscalía para delitos electorales que quede clarísimo, yo no voy a sudar calenturas ajenas, que nadie se equivoque, no voy a proteger a nadie”, destacó Andrés Manuel López Obrador.

Abundó en los claro-oscuros del ejército mexicano a los que se refirió en su mensaje del Día del Ejército en el Zócalo capitalino.

Cuauhtémoc Cárdenas, me contó que un día llegó a su casa, a la casa del General, y llegando venía saliendo el General Marcelino García Barragán, que era secretario de la Defensa en el 68, esto fue después, esto fue en el 69 después del 68, y que venía caminando el general, todavía bajando la escalera, y le preguntó el ingeniero Cárdenas, ¿a qué vino el General García Barragán?, pues vino a platicarme muchas cosas, entre otras cosas lo del 68, y dice que llorando, porque el general García Barragán hombre fuerte, Villa también lloraba, le confesó que en lo del 68, y en lo de Carlos Madrazo había sido el Estado Mayor Presidencial, una revelación muy fuerte”, dijo el presidente de México.

Llamó al diálogo entre las partes para resolver la huelga en la Agencia Informativa Notimex.

Convocó a los trabajadores a votar con libertad en el recuento que se realizará este martes para determinar qué Sindicato tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

Con información de Carmen Jaimes

