AMLO insta a hacer consulta sobre expresidentes más allá del costo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concretó este miércoles su apoyo a una consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes por corrupción, más allá del costo que pueda tener.

Como ha expresado con anterioridad, el presidente explicó que la legislación establece que los ciudadanos pueden solicitar una consulta mediante la recogida de firmas entre el 1 y el 15 de septiembre de cada año, aunque esto “no es fácil”.

Si esta primera vía no avanza, los legisladores pueden pedir que se haga dicha consulta y, en última instancia, la podría solicitar el propio presidente.

“Sí se va a hacer”, dijo López Obrador en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, siendo esta la vez que se ha expresado de manera más contundente al respecto.

Por ello, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que se “vaya preparando porque sí va a haber esta consulta”.

Aunque luego matizó: “Es muy probable y no sabemos así a ciencia cierta, pero es muy probable”.

Y a continuación citó unas declaraciones del INE en que un representante del ente advertía del elevado costo que tendría hacer esta consulta. Pero el mandatario dijo este miércoles que no puede desecharse la consulta por un tema económico.

“Y si no les gusta a ellos (el INE) porque no están de acuerdo por alguna razón no son indicados para opinar. Son los jueces, el árbitro”, concluyó.