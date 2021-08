AMLO insta a magistrados del TEPJF a renunciar a sus cargos

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a renunciar a sus cargos.

Resaltó que lo vivido el miércoles 4 de agosto en ese órgano muestra una descomposición, pone en duda el tipo de trabajo que puede realizar éste, que es el máximo órgano de decisión en materia electoral con sus actuales integrantes, y confirma que se requiere una reforma constitucional en materia electoral.

“Sí es una situación grave, lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el Tribunal; y luego lo que cuestan, ganan como dos o tres veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. Es un pendiente del antiguo régimen autoritario y corrupto, es lo que se heredó, pero ya es tiempo de que las cosas también. Ellos mismos deberían de renunciar todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden mantener esa conducta completamente inmoral, una autoridad electoral así, imagínense, pero, bueno, no es ninguna injerencia de nada, es opinar porque sí es un asunto lamentable, que da vergüenza. El presidente que eligieron, en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes, el nivel moral de los jueces, de magistrados electorales”, declaró Andrés Manuel López Obrador.

En otro tema, aseguró que él sí podría dejar la Presidencia de la República si así lo decide la mayoría en la Consulta Popular de revocación de mandato, aun cuando se diga que no se aplica la ley de forma retroactiva.

“La consulta va y no es reto ni desafío, es decirle a los conservadores, a los del bloque conservador que en vez de estar insultando y haciendo labor de zapa, que convoquen a la gente para que participen en la consulta y de manera pacífica, democrática, se resuelvan, se diriman las diferencias. No es un asunto legal, que si es retroactiva, no es retroactiva si la gente dice sí, que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy, o sea de aplicación retroactiva sí o no me voy, ¿Cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo de la gente? Es el colmo de que quieran impedirla, imagínense cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación del mandato”, dijo el presidente mexicano.