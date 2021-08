AMLO insiste en renovación del TEPJF pese a que Zaldívar anuncia que la crisis fue superada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes en una renovación por completo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pese a las recientes renuncias y a que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció que la crisis ya terminó.

Un periodista cuestionó al mandatario de México si el nombramiento como presidente interino del magistrado Felipe Fuentes tras la renuncia de los dos que se disputaban el cargo, José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, es suficiente para zanjar la crisis en el Tribunal Electoral.

“No, porque no está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud y a mí me decepcionaron y tengo pruebas”, dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.