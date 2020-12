AMLO insiste a habitantes de CDMX cuidarse por aumento de COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró su llamado a todos los mexicanos, especialmente a los ciudadanos de la Ciudad de México (CDMX), a cuidarse del coronavirus COVID-19.

Desde Palacio Nacional, López Obrador insistió que la CDMX es una de las ocho entidades en las que está aumentando el número de contagios y se incrementaron las hospitalizaciones.

El jefe del Ejecutivo federal pidió a los capitalinos tomar medidas de salud, no salir a la calle a menos que sea indispensable, no hacer fiestas en las casas.

“Lo que tenemos que procurar es cuidarnos hasta antes del 24, desde luego cuidarnos siempre, pero de manera especial; si podemos no salir, solo salir a la calle por lo indispensable que es el que podamos tener la necesidad de ir a la calle, por sustento, por una compra verdaderamente necesaria, no por algo superfluo. Procurar estar en casa y, como lo hemos venido diciendo, que no hagamos festejos en las casas yo espero que pasando el 24 baje la movilidad en la ciudad y esto nos va ayudar mucho”.

López Obrador aseveró que a partir del 24 de diciembre la afluencia en las calles baja y se reduce el riesgo de contagiarse de COVID-19.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que no se implementarán medidas restrictivas de movilidad a las personas ni cierres de comercios.

“Es prohibido prohibir, no se trata de cerrar toda la actividad económica, comercial, incluso, la recreación, no se trata de eso, se trata de que nos cuidemos, como lo hemos venido haciendo”.

Recordó que en la celebración a la Virgen de Guadalupe, los feligreses no asistieron a la Basílica por fueron conscientes e hicieron caso de las recomendaciones de las autoridades y de los dirigentes de la Iglesia Católica.

Aseguró que su Gobierno está ampliando el número de camas y que la pandemia no los va a rebasar.

Finalmente, agradeció a médicos y enfermeras de otros estados de la República que llegaron a la CDMX para atender a pacientes con COVID-19.

“Agradezco mucho a médicos, enfermeras de otros estados que están viniendo a la ciudad a ayudar y vamos a tener más camas, no vamos a ser rebasados, pero no queremos que estén llenos los hospitales, lo que queremos es que no nos enfermemos y lo más importante que cuidemos nuestras vidas, que no haya fallecidos”, expresó López Obrador.