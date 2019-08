AMLO encabeza inicio del ciclo escolar en escuela de CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este lunes el inicio de Ciclo Escolar 2019-2020 desde la Secundaria Técnica 63 ‘Melchor Ocampo’, en la Ciudad de México, el cual, afirmó, comienza en calma y sin problemas, con la participación de maestros, padres y alumnos.

El presidente de México agradeció el trabajo que realizan los maestros y maestras de México en este regreso a clases, así como las diferentes autoridades educativas, y resaltó el apoyo y respaldo del titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma Barragán.

López Obrador destacó que en el nivel de secundaria, es donde más deserción escolar se presenta.

En este nivel de escolaridad es en el que se presenta más deserción escolar, es cuando más abandonan la escuela los estudiantes y coinciden que es la edad de la adolescencia es una muy complicada y difícil que se mantengan los adolescentes estudiando y que no les falten apoyos para que estén en la escuela, que no abandonen la escuela para que no agarren el camino de las conductas antisociales”.