AMLO enviará dos iniciativas en materia de procuración de justicia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviará dos paquetes de iniciativas, por separado al Congreso, una en materia de procuración e impartición de justicia.

Las iniciativas en materia de procuración e impartición de justicia que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, presentaría de manera formal este sábado al Senado, según lo anunciado por él mismo, finalmente no se presentarán.

Sus propuestas las entregará directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quién en los primeros días de febrero, no mandará uno sino dos paquetes de iniciativas, por separado al Congreso, una en materia de procuración y la otra en materia de impartición de justicia.

Y es que el Fiscal Gertz no tiene la facultad constitucional de iniciar leyes, explicó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, entrevistado luego de recibirlo en la asamblea plenaria de este partido en la sede legislativa.

Las iniciativas no serán presentadas el 1 de febrero, según nos comentaron los funcionarios públicos de la Fiscalía y de Consejería Jurídica. Se ha acordado, en un afán respetuoso de presentarlas por separado, el Ejecutivo Federal enviará dos paquetes distintos, uno en materia de procuración de justicia y otro en materia de administración de justicia. La propuesta que haga tanto el Fiscal como el Poder Judicial se la entregan al presidente para que él pueda ser el iniciador de la ley y él podrá firmarlas como se las plasmen o modificarlas al presentarlas al legislativo, ya es un asunto de su competencia. Está confirmado que será en los primeros días de febrero”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

El coordinador Monreal informó que, con quién sí se reunirán todos los coordinadores del Senado en los próximos días, sin precisar la fecha exacta, será con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezados por Arturo Zaldívar.

Recibirán personalmente sus propuestas para la reforma en materia judicial.

Así lo acordaron el propio senador Monreal y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, con el presidente de la Corte, luego de reunirse con él.

En entrevista por separado, también en el marco de la asamblea de los senadores de Morena, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, garantizó que la reforma en materia de justicia que presentará el presidente no será violatoria de los derechos humanos y restrictiva de las libertades.

En lo personal me inclino por modificaciones pequeñas, pero que tengan una incidencia relevante de tal manera que no saturemos la agenda legislativa y que estas propuestas tengan viabilidad ¿que sea un retroceso? No, ningún retroceso, no absolutamente ningún retroceso, somos un gobierno que dejara una huella histórica por su compromiso en el ámbito de los de los derechos humanos, de la libertad de expresión”, concluyó Durazo.