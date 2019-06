AMLO rechaza que él o su esposa influyan en próximo gabinete de Puebla

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que él o su esposa Beatriz Gutiérrez Müller influyan en las designaciones del gabinete del próximo gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario mexicano aseguró no conocer a Montserrat Galí, quien será ratificada como subsecretaria de Cultura del estado poblano y a quien señalan como amiga de la esposa del presidente López Obrador.

Te aclaró que no conozco a la señora, a la que haces mención, no sé si Beatriz la conozca, pero yo no la conozco, no tengo el gusto de conocerla y en el caso de que la conociera Beatriz, ella no participa en política, me ayuda en asuntos culturales, pero sin tener ningún cargo y ninguna influencia entonces no hay influyentismo, eso sí te lo puedo garantizar”, dijo López. Obrador