AMLO: Tuve suerte de sufrir infarto a 15 minutos de un hospital en CDMX

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este martes que sufrió un infarto en la Ciudad de México a 15 minutos de un hospital y ‘por eso lo puedo contar’, además, señaló que su angustia es el tiempo que tendrá para concretar la transformación del país en beneficio de los mexicanos.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo estar al 100 sobre su estado de salud y expresó que tras sufrir un infarto se atiende constantemente.

Estoy muy bien de salud, es de dominio público que tuve un infarto en la Ciudad de México, a 15 minutos de un hospital y por eso lo pude contar. Ayer vi a quien me atiende y estoy al cien. Aprovecho para decirlo porque luego piden información de que cómo estoy de salud, hasta les puedo dar los resultados”, dijo.

Al detallar que todos los días le toman muestras de sangre a las cinco de la mañana, el presidente de México dijo:

Tengo el compromiso de consagrarme a esta causa mientras viva; hasta les puedo dar los resultados de los análisis”.

Agregó que cuando puede se ‘escapa’ al béisbol, pero está muy feliz de estar sirviendo a la nación y encabezar un movimiento de transformación con el apoyo de la gente, “para empujar el elefante reumático que es el gobierno y que ya está dando sus primeros pasos”.

AMLO refirió que además de que es cuidadoso con la alimentación, consume diariamente todos sus medicamentos. Señaló que es como un coctel diario, para estar tranquilo y realizar todas sus actividades.

El presidente de México recordó que su mandato no concluirá en noviembre de 2024, sino en septiembre de ese año. Comentó que su angustia es por el tiempo, porque no me se va a reelegir.

Por ello tengo que estar pendiente de lo que sucede, porque en otras regiones avanzan los ‘conservas’ (conservadores) en su plan de impedir que se lleve a cabo la transformación, entonces tengo que estar bien y pendiente en todo”.

Recordó que realizó una gira por varios hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que atienden a población abierta, para reforzar el sistema nacional de salud.

Habló de los logros que han tenidos los programas sociales y detalló que el Tren Maya se debe terminar en tres años, así como las modernizaciones de las refinerías.

Recordó que el aeropuerto de Santa Lucía debe estar listo en dos años y medios y comentó que con el programa de bienestar ayuda a casi ocho millones de adultos mayores, que ya reciben pensión.

Estudio de impacto de Santa Lucía se presenta el jueves

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo jueves se hará público el estudio de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos que quiere terminar en los próximos tres años.

Además reiteró que el proyecto para dicha terminal aérea sigue adelante pese a la “lluvia de amparos” presentados en su contra.

El jueves se publica el manifiesto de impacto ambiental de Santa Lucía”, informó el mandatario.

