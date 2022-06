AMLO inaugura sucursales del Banco del Bienestar en Edomex

El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió este sábado a los municipios cercanos a Atlacomulco, Estado de México, para inaugurar sucursales del Banco del Bienestar, y ahí destacó una estrecha colaboración con el gobernador Alfredo del Mazo.

Durante la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar de San Sebastián Buenos Aires, en el municipio de Morelos, el presidente López Obrador destacó la construcción del AIFA en territorio mexiquense y recordó que el Tren Interurbano México-Toluca será inaugurado el próximo año.

Por su parte, el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, agradeció al presidente su apoyo.

El mandatario estatal reconoció los programas sociales del Gobierno Federal, especialmente del Banco del Bienestar que, dijo, se convierte en un impulsor de toda la comunidad.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó un avance de más del 50% a nivel nacional en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar.

En el evento también estuvo la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi.

Más tarde, el presidente inauguró una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio mexiquense de Acambay de Ruiz Castañeda.

Ahí dijo que los 25 millones de hogares beneficiarios de programas sociales tendrán una tarjeta de bienestar que podrán usar en esos bancos.

Y afirmó que no es partidario de la reelección y que, aunque haya gobiernos de diferentes corrientes partidistas, trabajan juntos por el bienestar de los ciudadanos.

“Voy a explicar por qué no soy partidario de la reelección; primero por una cuestión de ideales, acuérdense del lema del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección; segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder, ni al dinero. Añado otra cosa, ya estoy chocheando también. Tengo fuerza, estoy bateando arriba de 300, pero no, ya a finales de septiembre del 24 entrego, nos faltan 2 años 3 meses y vamos a hacer muchísimo más. Mientras estemos en el gobierno, aunque pertenezcamos a partidos distintos, tenemos que trabajar juntos, unidos. Por eso estoy trabajando de manera coordinada con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, estamos trabajando juntos, ya cuando vengan las campañas, cada quien agarra su partido”, dijo el presidente López Obrador.