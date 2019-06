AMLO habla de la importancia de la lectura en su vida

Durante la presentación de las acciones para que los mexicanos lean más, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió la importancia que ha tenido la lectura en su vida, tanto en lo personal como en lo político.

Por la lectura puedo improvisar, sería muy difícil improvisar sin la lectura, tengo que hacerlo así por mis actividades, me la pasaría todo el tiempo haciendo discursos, escribiendo textos, y no me lo permite mi trabajo, la política es pensamiento y acción”, señaló.