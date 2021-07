AMLO implementará ‘programa integral’ en beneficio de Aguililla, Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que implementará un ‘programa integral’ en beneficio de los habitantes de la comunidad de Aguililla, Michoacán, y que se atenderán sus exigencias de seguridad.

López Obrador adelantó que la comunidad de Aguililla tendrá un Banco del Bienestar, que fue una de las exigencias de la población.

Instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a que coordine “como lo está haciendo este trabajo”.

López Obrador pidió a la gente a que no se deje arrastrar por quienes tienen otros intereses.

“No es la lucha de bandas, en eso no debe estar la gente, no debe estar el pueblo y siempre hay salida, siempre se está logrando una convivencia y que haya diálogo y que todos actúen de manera responsable y que no se hagan daño. Y no es nada más daño a la población civil, el daño también entre los integrantes de la banda”, expresó.