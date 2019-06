AMLO refrenda respaldo a Cuitláhuac García, ante denuncias de nepotismo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó este viernes su respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ante las denuncias de nepotismo en su gobierno y el secuestro de migrantes.

El gobernador de Veracruz participó en la conferencia de prensa matutina este viernes, desde Palacio Nacional, junto a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, para emitir su postura sobre el plan para controlar el flujo de migrantes en la frontera sur de México. Ahí, un periodista cuestionó a Cuitláhuac García sobre los casos de nepotismo denunciados en su administración. El gobernador dijo que ya se investiga y, si hay pruebas, se castigará.

El periodista insistió en conocer la solución del caso y AMLO tomó la palabra para decir que su Gobierno se siente muy satisfecho con el trabajo del gobernador de Veracruz.

Porque ya llevaba tiempo que no había en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García, llevaba mucho tiempo. No quiero aquí puntualizar sobre cómo eran los gobernadores de Veracruz, eso se lo dejo a los ciudadanos. Lo que sí me consta y lo puedo decir a voz en cuello, de que Cuitláhuac es un gobernador honesto, trabajador y de buenos sentimientos. Pero subrayo, es un gobernador honesto. Cuitláhuac no es corrupto. Y eso es una bendición”.