AMLO: Hoy o mañana, plan para fortalecer a Pemex

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, adelantó que hoy o mañana será presentado el plan detallado para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) a mediano y largo plazo, con el objetivo de aumentar la producción petrolera.

Vamos a mejorar la producción (petrolera). Hoy o mañana se presenta el plan de mediano y largo plazo para Pemex”.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que la política es apoyar a Pemex durante tres años (2019, 2020 y 2021) y bajar la carga fiscal para que aumente la producción. Dijo que, dentro de tres años, Pemex devolverá a la nación lo que se va a invertir.

Destacó que, antes, el 40 por ciento del presupuesto provenía de ingresos petroleros, y ahora ya no.

Hacienda se dedicaba a ordeñar a Pemex, a exprimer a Pemex, le quitaba todo”.

Consideró que “si nos va bien en el progreso petrolero, vamos a tener producción excedente para financiar el rescate del campo y financiar el plan de autosuficiencia alimentaria”.

Mencionó que se obtendrán más ingresos con la venta del avión presidencial y dijo que el próximo 15 de julio se cierran las propuestas de compra en California. Además, anunció que viene una nueva subasta de joyas, a cargo del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Es austeridad, es mayor recaudación para poder compensar lo que Hacienda va a dejar de obtener por la disminución de la carga fiscal en Pemex”.

Cuestionado sobre las protestas de algunos trabajadores de Pemex, que denuncian que perderá sus empleos, AMLO dijo que hay protestas que tienen que ver con otras motivaciones, y que no hay causa. Comparó este caso con las protestas de un sector de la Policía Federal.

Dijo que están en su derecho de protestas, pero él también puede ejercer su libertas y opinó que al final no pasa nada.

¿Qué pasa al final? Nada, porque no se despide a nadie, porque no se quitan prestaciones, porque es voluntario ingresar a la Guardia Nacional, porque no hay represión”.

AMLO dijo que, a pesar de esas condiciones de no obligatoriedad, uno de los abogados de los policías federales inconformes salió a decir que va a formar un partido político y que tiene propósitos para enfrentarlo.

Agregó que también se tramitó un amparo, que sí concedió el Poder Judicial, para que no les quite el sueldo y que no les quiten prestaciones a los de la Policía Federal y, dijo, es “al contrario, al pasar a la Guardia Nacional, van a ganar más. Por eso es una motivación política”.

López Obrador explicó que no se le están quitando recursos a Pemex, “tiene más que el año pasado, no existe ningún problema”. Dijo que hay quienes no están conformes por alguna razón y denuncian, y que ahora hay más visibilidad.

Declaró que ayer, en su portal web, ‘El Financiero’ reporta que cae el valor de los bonos de la deuda nacional por la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y dijo que le llamó la atención porque no hay problema con el peso.

El peso es la moneda más fuerte o la que se ha fortalecido más en los últimos tiempos, en el mundo. Y veo, y es creo que una proyección a 40 años, pero así están las cosas. Hay una oposición a lo que hacemos, no quiere decir que todo sea perfecto, pero sí se exagera”.

Se comprometió a ver de qué se trata el reclamo en Pemex y dijo que sí reconoce que hay tabasqueños de Petróleos Mexicanos en huelga de hambre, frente a Palacio Nacional, por un diferendo con el sindicato y que se les apoya con asesoría legal y para cuidar su salud.

MLV