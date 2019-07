Sobre renuncia de Olga Sánchez Cordero, AMLO dice: ‘No queremos que se vaya’

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no quiere que Olga Sánchez Cordero se vaya de su gabinete. Este miércoles, en la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, fue cuestionado sobre los rumores de renuncia de Sánchez Cordero a la Secretaria de Gobernación y dijo que él está muy contento con el trabajo de la funcionaria.

Te recomendamos: Sánchez Cordero: Penalizar el aborto criminaliza a la mujer

AMLO señaló que la titular de Segob tiene mucha experiencia con la impartición de justicia y la calificó como una persona con convicciones y trabajadora, que todos los días está por las mañanas en las reuniones de seguridad.

En ese momento, los reporteros reunidos en Palacio Nacional preguntaron a quién se refería.

Los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la cuarta transformación (..) en un acto de honestidad deberían de decir ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y no son trabajadores de base”.