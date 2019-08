No tenemos diálogo con crimen organizado, reitera AMLO

Cuestionado sobre el presunto diálogo con bandas del crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este miércoles que su Gobierno no tiene esa relación. en su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, aclaró que se contempla el acercamiento con diversos sectores para tomar decisiones sobre el proceso de paz.

Te recomendamos: Falso, diálogo con crimen organizado: Segob

No tenemos eso, lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país, con la participación de todos, pero irlo definiendo también, escuchando a todos, y desde luego a las víctimas. No se puede hacer si no se tiene la anuencia de las víctimas”.

Sobre grupos de autodefensas, López Obrador reiteró que su Gobierno no promoverá la autodefensa y consideró que ese proyecto, de la administración anterior, fue indebido. Dijo que no funcionó, porque se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados.

AMLO reiteró que, según la Constitución, al Estado mexicano le corresponde garantizar la paz y por eso se creó la Guardia Nacional.

Respecto a la promesa de justicia, al mismo tiempo que no haya persecución, el presidente dijo que no se deben politizar los casos donde se señala a políticos.

Declaró que ese era el modus operandi en el antiguo régimen y ahora hay que recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) es autónoma.

Declaraciones de Sánchez Cordero

El presidente fue cuestionado este miércoles por las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que el Gobierno dialoga con “muchos grupos” que están dispuestos a dejar las armas y avanzar hacia la pacificación del país, sin precisar a qué agrupaciones se refería.

Posteriormente, la Secretaría de Gobernación matizó que la ministra se refería a las policías comunitarias o grupos de autodefensa que han surgido en años recientes, principalmente en Michoacán y Guerrero, para hacer frente a robos, extorsiones, secuestros y otros delitos del crimen organizado.

En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Gobernación informó que hubo una “lamentable edición” de las declaraciones de su titular, Olga Sánchez Cordero, y la funcionaria sólo expresó voluntad de diálogo con auténticas organizaciones de autodefensa.

Segob aclara que no hay diálogo con el crimen organizado (Twitter)

Segob aclara que no hay diálogo con el crimen organizado (Twitter)

Segob aclara que no hay diálogo con el crimen organizado (Twitter)

Con información de redes sociales AMLO

MLV