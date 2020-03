Mujer periodista denuncia agresión en conferencia mañanera, AMLO llama a la reconciliación

Este jueves, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la periodista Isabel González denunció un ‘acto de odio’ en su contra y pidió al presidente pronunciarse; AMLO respondió con un llamado a la reconciliación y al trato respetuoso entre reporteros.

De pie entre los miembros de la prensa y con el micrófono en mano, Isabel González denunció al periodista independiente y vlogger Paul Velázquez, también asistente habitual a las conferencias de prensa, por haberle dicho que “ojalá la balearan”.

La reportera expuso:

El miércoles, ante la polémica desatada en redes sociales, Paul Velázquez ofreció disculpas en su cuenta de Twitter.

“Recibí BALAZO en cabeza y ataca burlandose de mi rehabilitación? NO es justo, NO tiene derecho y NO se lo deseo a @isa_gonzalez. Le ofrezco disculpas. Abrazos NO balazos”, escribió el vloger.