FMI debe disculpas a México, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló este martes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ofrecer disculpas a México por el daño que causaron sus políticas neoliberales. En su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, aseguró que no confía en los pronósticos de crecimiento económico que hace ese organismo internacional.

Ante la nueva reducción que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la previsión de crecimiento en México a 0.9%, AMLO señaló que su postura sigue igual y considera que la economía mexicana va a crecer al 2 por ciento este año.

Yo no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política neoliberal (…) Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica”.

Señaló que las reformas estructurales del FMI provocaron aumentos de impuestos, paralización de la economía, quitar derechos a los trabajadores, afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos, caída en la producción petrolera, mayor dependencia en la compra de combustibles y la destrucción de la industria petroquímica. Dijo que las “recetas” del FMI desataron la violencia y la inseguridad en México.

Entonces, cómo van a estar ahí opinando, qué autoridad moral tienen, con todo respeto. No vamos nosotros a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas”.