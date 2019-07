Despidos injustificados en Notimex son mentira, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que existan despidos injustificados en la agencia de noticias del Estado, llamada Notimex. Cuestionado sobre el caso durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, dijo que “está absolutamente seguro de que es mentira” y afirmó que Sanjuana Martínez es incapaz de hacer algo así.

Una periodista dijo en la conferencia que algunos reporteros despedidos de Notimex han denunciado que les ofrecen liquidaciones incompletas y que hasta les mandan policías para sacarlos de las instalaciones. Luego de preguntar el nombre de la directora de Notimex, AMLO respondió:

No, no, no, no. Estoy absolutamente seguro de que es mentira. Es incapaz…”