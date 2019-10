AMLO: SFP decidirá si superdelegados denunciados deben ser separados del cargo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) precisó este viernes 25 de octubre que será la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que decida si los 10 superdelegados denunciados por presunto desvío de recursos deben ser separados de sus cargos y si se deben profundizar las investigaciones que ya están abiertas.

AMLO señaló que hay más de diez denuncias ante la SFP, pero hay controversia en estos casos porque tienen que ver con los coordinadores del Gobierno federal y por eso todos los periódicos retomaron el caso. Pidió que se investigue y que no haya impunidad.

Destacó que la titular de la SFP es autónoma y, si considera que son asuntos graves, pues deberá separar a esos funcionarios del cargo y profundizar la investigación.

Cuestionado sobre si le están poniendo el pie para que los recursos de los programas sociales no lleguen a su destino, respondió:

No me están poniendo el pie, me ponen unas rocas”, dijo, mientras movía las manos para imitar el tamaño de las rocas.

Unas piedras de buen tamaño para que no avance la cuarta transformación, pero no pasa nada”.