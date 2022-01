Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 6 de enero de 2022

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 6 de enero 2022, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

Te recomendamos: AMLO confía en que agentes de la DEA presentes en México no cometerán actos ilícitos

AMLO anunció que el primer jueves de cada mes dará un informe mensual sobre la economía de México, en donde se informará sobre el salario, la inflación, deuda externa, el PIB y los precios de la canasta básica, entre otros temas económicos.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que a su gobierno le tocó enfrentar la crisis económica más drástica de los últimos 100 años en el mundo; por lo que el reto que enfrenta su administración es la inflación.

“Nos tocó la crisis económica pues más drástica de los últimos 100 años, la caída de la economía fue brutal en el mundo, en el caso de México no padecíamos una caída de la economía como la del 2020, desde los años 30 del siglo pasado, no se trata de deuda nosotros no hemos contratado deuda. Esto es nuestro desafío, inflación.”, explicó.