Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 30 de diciembre de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 30 de diciembre 2021 que se realizó desde Palacio Nacional.

El mandatario aborda los temas más relevantes de la agenda nacional.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó sus deseos para el año 2022; el primero de ellos que se termine la pandemia de covid.

“Ayer me preguntaban sobre los deseos para el año próximo, pues un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se siga enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo”, expresó.