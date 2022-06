AMLO: Conferencia mañanera de hoy 24 de junio de 2022

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, 24 de junio de 2022, del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se realiza desde Palacio Nacional.

AMLO informó que hoy viernes inicia su gira por el estado de Guerrero.

López Obrador habló sobre la calificación de México en seguridad aérea que otorga la Administración Federal de Aviación Civil (FAA) de Estados Unidos, la cual dio la categoría 2 a nuestro país en mayo del 2021.

“Se está haciendo una revisión, se están cumpliendo con todos los requisitos y espero que no vaya haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no nos quieren y están todavía molestos porque no se construyó el aeropuerto en Texcoco”, comentó.