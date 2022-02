Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 24 de febrero de 2022

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 24 de febrero de 2022, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

AMLO informó que están trabajando con el gobierno de Guerrero debido a que es un estado prioritario por la situación de pobreza y abandono.

Señaló que Guerrero es de los estados que más apoyo reciben de la federación, pero hace falta más.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que México “no está a favor de ninguna guerra” por el conflicto entre Rusia y Ucrania; además reiteró que la política exterior de nuestro país es seguir promoviendo el diálogo.

“En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, si no hay invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”, declaró.