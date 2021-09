Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 23 de septiembre de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia mañanera de hoy 23 de septiembre 2021, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció al papa Francisco por enviar a México los códices prehispánicos que tenía la Iglesia y reveló la felicitación de Rusia desde la Estación Espacial Internacional (EEI) por el 211 aniversario de la Independencia de México.

“Hemos recibido muchas felicitaciones de todas partes del mundo nos han felicitado muchos países muchos gobiernos nos han prestado objetos arqueológicos, códices, lo hizo la iglesia católica, se hizo una solicitud al papa francisco y nos mandaron códices, nos mandaron material, algo que por lo general no hacen, le agradecemos mucho al papa Francisco porque tuvo una actitud muy especial hacia México”, expresó AMLO en su conferencia mañanera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista confrontación con Estados Unidos (EEUU) por pedirle que retire el bloqueo a Cuba, en su discurso de conmemoración de los 211 años de la consumación de Independencia de México.

“No hay ningún problema, quisieran nuestros adversarios los conservadores que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así. Que no les gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba, pues no tienen razón porque nosotros tenemos muy buena relación con el Gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, manifestó.