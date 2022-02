Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 2 de febrero de 2022

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 2 de febrero de 2022, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

El Gobierno de México, a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Tianguis del Bienestar han beneficiado a más 91 mil familias de poblaciones en extrema pobreza en tres estados del país, entregando de manera gratuita a ropa, calzado, juguetes, y herramientas para el hogar.

En conferencia mañanera, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Rosa Icela Rodríguez detalló que 3 millones 634 mil 50 bienes se han entregado en una primera etapa que se realizó en 14 municipios de Guerrero, 7 Ayuntamientos de Veracruz y 11 alcaldías de Oaxaca.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que no estamos en recesión en el país y que el año pasado la economía mexicana creció 5%, esta declaración se da luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informara que la economía se debilitó en la segunda mitad del año pasado.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refirió que el Presidente tiene toda la responsabilidad de la estrategia que se lleva a cabo para enfrentar la pandemia covid en México, esto lo dijo al hablar sobre la denuncia penal en contra Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por la muerte de miles de personas a consecuencia del SARS-CoV-2.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que es muy complicada la pregunta sobre la Revocación de Mandato, por lo que sugirió a la ciudadanía buscar a un “traductor” para no equivocarse al momento de emitir el voto, el próximo 10 de abril del 2022.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero no se conoce, la gente no sabe si va ser sí o no, entonces, sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar”, comentó.