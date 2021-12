Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 2 de diciembre de 2021

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 2 de diciembre 2021, que se realizó desde Palacio Nacional, Ciudad de México.

AMLO agradeció a la gente por su apoyo y su participación en el informe de Gobierno que rindió en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Los que no pudieron venir por muchas razones fueron recordados, ya sabemos que contamos con su apoyo, con la mayoría de los ciudadanos. También los que no pudieron asistir o no están a favor del gobierno merecen todo nuestro respeto y siempre vamos a garantizar el derecho a disentir… Muchas gracias, de todo corazón, ya llevábamos tiempo sin estar en el Zócalo”, expresó.